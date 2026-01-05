Военный эксперт Матвийчук назвал главное преимущество ВС РФ в 2025 году

«Мы двигаемся вперед. У нас превосходство в воздухе, превосходство на земле. Самое главное — у нас огневое превосходство», — объяснил эксперт. Он добавил, что российская армия располагает активными резервными формированиями, которые можно использовать для реализации внезапных возможностей.