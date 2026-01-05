Ричмонд
Военный эксперт Матвийчук назвал главное преимущество ВС РФ в 2025 году

Самым значимым достижением российской армии в прошедшем году стал захват инициативы в зоне СВО. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что российские войска теперь определяют ход действий на линии фронта.

«Мы двигаемся вперед. У нас превосходство в воздухе, превосходство на земле. Самое главное — у нас огневое превосходство», — объяснил эксперт. Он добавил, что российская армия располагает активными резервными формированиями, которые можно использовать для реализации внезапных возможностей.

Аналитик уточнил, что мобилизованные в 2024 году резервы еще не используются в полном объеме, так что ВС РФ имеет ресурсы для достижения целей.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок высказал мнение, что ВС РФ способна вытеснить противника с территории Донбасса в течение нескольких месяцев. Впереди у российских военных — очистка от ВСУ Славянско-Краматорской агломерации.