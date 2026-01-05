Ричмонд
ВСУ нанесли удар по Каховке

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар артиллерией по городу Каховка в Херсонской области, поврежден газопровод, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Источник: © РИА Новости

«Каховка, микрорайон Щемиловка. Артобстрел», — написал Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе поврежден распределительный газопровод.