Силы ПВО уничтожили один беспилотник в пригороде Воронежа

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник в пригороде Воронежа, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Гусев в Telegram-канале.

Отмечается, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

