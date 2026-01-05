Силы ПВО уничтожили один беспилотник в пригороде Воронежа

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Гусев в Telegram-канале.
Отмечается, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
