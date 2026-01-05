МО показало кадры удара бомбами ФАБ-500 по противнику в районе Родинского

В ходе разведки в лесопосадке в районе Родинского в Донецкой Народной Республике был выявлен пункт дислокации подразделений 15-й бригады особого назначения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По обнаруженной цели ВКС России нанесли точечный авиационный удар, применив 4 авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее в Сети появились кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ на территории города Константиновка в ДНР.
Накануне стало известно, что ВС России ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и аэродромам ВСУ.