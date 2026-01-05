Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО показало кадры удара бомбами ФАБ-500 по противнику в районе Родинского

Министерство обороны России опубликовало кадры удара авиабомбами ФАБ-500 по месту сосредоточения подразделений 15-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины в ДНР.

В ходе разведки в лесопосадке в районе Родинского в Донецкой Народной Республике был выявлен пункт дислокации подразделений 15-й бригады особого назначения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По обнаруженной цели ВКС России нанесли точечный авиационный удар, применив 4 авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в Сети появились кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ на территории города Константиновка в ДНР.

Накануне стало известно, что ВС России ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и аэродромам ВСУ.