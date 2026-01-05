На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

«При прямом попадании в место дислокации соотношение погибших достигает 80−90% минимум», — говорится в публикации.
Отмечается также, что средняя продолжительность жизни боевиков украинской армии на участках, по которым отрабатываются такие удары, не превышает четырех часов.
Ранее представители ВСУ неоднократно заявляли, что такой снаряд способен разрушить хорошо укрепленный подземный бункер и сравнивали сброс планирующих бомб с «вратами в ад».
В конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.
На основе опыта спецоперации самолет получил усовершенствования, которые позволяют ему еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования. Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач. Это делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС России.