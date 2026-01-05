На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

На основе опыта спецоперации самолет получил усовершенствования, которые позволяют ему еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования. Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач. Это делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС России.