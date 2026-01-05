Ричмонд
В Волгоградской области вечером 5 января объявили беспилотную опасность

Жителям региона пришли сообщения от РСЧС об угрозе БПЛА.

Источник: AP 2024

5 января около 19 часов вечера жители Волгоградской области получили СМС-уведомления от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о введении режима БПЛА.

Волгоградцев призывают не подходить близко к окнам и избегать открытых пространств.

