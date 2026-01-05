Вечером над Ростовской областью сбили четыре украинских дрона

Над Ростовской областью в понедельник, 5 января, в период с 16:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
— Всего за это время сбили 42 дронов, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на 5 января БПЛА перехватили в Каменске. По его словам, пострадавших не было, информация о разрушениях на земле не поступала.
Напомним, после атаки вечером 3 января в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района, по данным губернатора, взрывной волной выбило окно в тамбуре частного дома. Тогда БПЛА уничтожили в Таганроге и Неклиновском районе, пострадавших, по предварительным данным, не было.