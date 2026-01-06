Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии назвали СВО на Украине серьезным ударом для Евросоюза

Специальная военная операция России на Украине стала серьезным ударом для Евросоюза, поскольку политическая линия Брюсселя не принесла ожидаемых результатов. Об этом сообщило 4 января немецкое издание Berliner Zeitung.

Источник: РИА "Новости"

В публикации отмечается, что реакция европейских лидеров на начало боевых действий носила декларативный характер.

«Своим напыщенным “Так нельзя!” они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного воcстановления положения, существовавшего до боевых действий», — пишет издание.

Автор материала подчеркивает, что у ЕС фактически существовал лишь один сценарий развития событий. В заключение отмечается, что Евросоюзу приходится сталкиваться с реальностью, которая не соответствует его ожиданиям.

Ранее, 29 декабря 2025 года, сообщалось, что на фоне переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта Евросоюз пытается доказать собственную значимость в этом процессе. Немецкое издание Junge Welt писало, что ЕС стремится избежать маргинализации, несмотря на зависимость от США во внешней и таможенной политике, и использует украинский кризис для поддержания своего политического веса.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше