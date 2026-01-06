В Германии назвали СВО на Украине серьезным ударом для Евросоюза

Ранее, 29 декабря 2025 года, сообщалось, что на фоне переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта Евросоюз пытается доказать собственную значимость в этом процессе. Немецкое издание Junge Welt писало, что ЕС стремится избежать маргинализации, несмотря на зависимость от США во внешней и таможенной политике, и использует украинский кризис для поддержания своего политического веса.