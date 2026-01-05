Ричмонд
Два человека погибли из-за атак беспилотников в Белгородской области

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали частные домовладения, погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в Белгородской области при атаке дронов ВСУ на населённые пункты. Речь идёт о мирных жителях. Об этом информирует оперштаб региона.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — сказано в релизе.

Также сообщается, что в селе Белянка Шебекинского округа мужчина погиб на месте от травм, полученных, когда беспилотник ВСУ атаковал частное домовладение.

Тем временем над Брянской областью уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Никто не пострадал, также не были повреждены наземные объекты, информировал губернатор региона.

Кроме того, система ПВО сбила еще один летевший к Москве БПЛА. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

