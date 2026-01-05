Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО сбили 55 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на российские регионы.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА на ряд российских регионов вечером в понедельник 5 января. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что в течение трёх часов обнаружены и обезврежены в общей сложности 55 беспилотных летательных аппаратов, при помощи которых украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на российской территории.

