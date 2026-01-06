Священник Евгений Шестопалов пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области, его ранило осколками

Православный священник получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области. Об этом информировал губернатор региона Александр Хинштейн. Речь идёт о настоятеле Свято-Троицкого храма протоиерее Евгении Шестопалове. В момент удара украинского FPV-дрона священник находился в районе Дома народного творчества в Судже.
«Предварительно, у отца Евгения слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему оказана первая медицинская помощь. Врачи сделают всё возможное для его поправки», — написал губернатор в Telegram-канале.
Хинштейн напомнил, что отец Евгений уже был ранен весной 2025 года в приграничье, куда он регулярно выезжает с волонтёрскими и духовными миссиями.
Накануне оперштаб Белгородской области информировал, что два человека погибли из-за атак беспилотников.
Тем временем Минобороны РФ информировало, что силы ПВО сбили 55 украинских БПЛА над несколькими российскими регионами за три часа.