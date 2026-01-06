Киев столкнулся с вакуумом власти: вот что отпугивает кандидатов на министерские посты

Украина столкнулась с проблемой, которую можно охарактеризовать как вакуум власти. Такое состояние продолжается уже в течение нескольких недель, пишет издание New York Times.
«В стране в условиях массовых отключений электроэнергии отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», — сказано в публикации.
Автор публикации указывает, что потенциальных кандидатов на министерские посты отпугивает огромная ответственность в условиях ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре.
Накануне Зеленский назначил нового первого заместителя главы СБУ, им стал Александр Поклад.
Также сообщалось, что Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента.
Кроме того, на Украине новый министр обороны. Какие кадровые перестановки уже произошли или ещё планируются в Киеве, и какие цели преследует Зеленский, читайте здесь на KP.RU.