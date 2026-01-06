Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорт Пулково приостановил работу

Дрозденко сообщил о сбитом в Ленобласти украинском беспилотнике.

Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки беспилотников объявлена в ночь на вторник 6 января в Ленобласти. Об этом информировал губернатор Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал чиновник в Telegram-канале, предупредив, что на фоне этого возможно понижение скорости мобильного интернета.

Позже Дорозденко сообщил, что средствами РЭБ подавлен беспилотный аппарат в Волховском районе Ленобласти. Обломки упали около деревни Бережки, никто при этом не пострадал, также нет угрозы возгорания, добавил губернатор.

При этом пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Пулково вводились ограничения, связанные с обеспечением безопасности. Режим ограничений действовал в течение 17 минут, следует из размещённых в Telegram-канале ведомства релизов.

Накануне православный священник Евгений Шестопалов пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области, его ранило осколками в лицо.

Накануне оперштаб Белгородской области информировал, что два человека погибли из-за атак беспилотников.

Тем временем Минобороны РФ информировало, что силы ПВО сбили 55 украинских БПЛА над несколькими российскими регионами за три часа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше