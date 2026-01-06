В Ленобласти объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорт Пулково приостановил работу

Опасность атаки беспилотников объявлена в ночь на вторник 6 января в Ленобласти. Об этом информировал губернатор Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал чиновник в Telegram-канале, предупредив, что на фоне этого возможно понижение скорости мобильного интернета.
Позже Дорозденко сообщил, что средствами РЭБ подавлен беспилотный аппарат в Волховском районе Ленобласти. Обломки упали около деревни Бережки, никто при этом не пострадал, также нет угрозы возгорания, добавил губернатор.
При этом пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Пулково вводились ограничения, связанные с обеспечением безопасности. Режим ограничений действовал в течение 17 минут, следует из размещённых в Telegram-канале ведомства релизов.
Накануне православный священник Евгений Шестопалов пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области, его ранило осколками в лицо.
Накануне оперштаб Белгородской области информировал, что два человека погибли из-за атак беспилотников.
Тем временем Минобороны РФ информировало, что силы ПВО сбили 55 украинских БПЛА над несколькими российскими регионами за три часа.