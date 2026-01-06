Расчет «Мста-Б» уничтожил позиции украинских операторов БПЛА в Сумской области

«В ходе воздушной разведки в Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации операторов FPV-дронов противника. Наши разведчики смогли определить расположение склада со средствами поражения и боекомплектом, а также непосредственно блиндаж ВСУ. Данные цели были оперативно переданы артиллерийскому расчету 152-мм буксируемой гаубицы “Мста-Б”, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что осколочно-фугасными боеприпасами были уничтожены блиндажи ВСУ с живой силой и операторами БПЛА, а также склад с боекомплектом и дронами противника.
