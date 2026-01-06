Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб, двое пострадали из-за обломка БПЛА в Твери

Королёв: Обломок БПЛА попал в жилой дом в Твери, погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб и двое пострадали после атаки украинских БПЛА в Твери. Об этом информировал временно исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Виталий Королев. Речь идёт о попадании обломка БПЛА в окно квартиры жилой девятиэтажки в ходе отражения российскими силами ПВО атаки украинских дронов.

Королёв сообщил, что в квартире произошло возгорание.

«Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3.45. Из соседней квартиры спасён пострадавший. Один человек погиб», — написал чиновник в Telegram-канале.

Позже он опубликовал ещё один пост, в котором уточнил, что пожар полностью ликвидирован, а количество пострадавших увеличилось до двух. Оба госпитализированы.

Накануне губернатор Александр Дрозденко сообщил о падении обломков беспилотника в Ленобласти. По словам чиновника, люди при этом не пострадали.

Ранее православный священник Евгений Шестопалов пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области, его ранило осколками в лицо.

Также оперштаб Белгородской области информировал, что два человека погибли из-за атак беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше