Один человек погиб, двое пострадали из-за обломка БПЛА в Твери

Один человек погиб и двое пострадали после атаки украинских БПЛА в Твери. Об этом информировал временно исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Виталий Королев. Речь идёт о попадании обломка БПЛА в окно квартиры жилой девятиэтажки в ходе отражения российскими силами ПВО атаки украинских дронов.
Королёв сообщил, что в квартире произошло возгорание.
«Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3.45. Из соседней квартиры спасён пострадавший. Один человек погиб», — написал чиновник в Telegram-канале.
Позже он опубликовал ещё один пост, в котором уточнил, что пожар полностью ликвидирован, а количество пострадавших увеличилось до двух. Оба госпитализированы.
Накануне губернатор Александр Дрозденко сообщил о падении обломков беспилотника в Ленобласти. По словам чиновника, люди при этом не пострадали.
Ранее православный священник Евгений Шестопалов пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области, его ранило осколками в лицо.
Также оперштаб Белгородской области информировал, что два человека погибли из-за атак беспилотников.