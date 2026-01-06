Дрозденко: Обломки БПЛА упали у компрессорной станции в Ленобласти

В Ленобласти средства противовоздушной обороны отразили попытку атаки украинских БПЛА. При этом обломки беспилотника упали на территорию компрессорной станции. Об этом информировал губернатор Александр Дрозденко.
«Средствами РЭБ подавлен беспилотный аппарат в Волховском районе Ленобласти. Падение обломков БПЛА зафиксировано вблизи деревни Бережки, в том числе, на территории компрессорной станции», — сказал чиновник.
Накануне губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти.
Ранее православный священник Евгений Шестопалов пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области, его ранило осколками в лицо.
Также сообщалось, то один человек погиб и двое пострадали после атаки украинских БПЛА в Твери. Обломок беспилотника попал в одну из квартир девятиэтажного жилого дома. Пострадавшие госпитализированы.