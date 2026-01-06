Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: Обломки БПЛА упали у компрессорной станции в Ленобласти

Губернатор рассказал о последствиях отражения атаки БПЛА в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

В Ленобласти средства противовоздушной обороны отразили попытку атаки украинских БПЛА. При этом обломки беспилотника упали на территорию компрессорной станции. Об этом информировал губернатор Александр Дрозденко.

«Средствами РЭБ подавлен беспилотный аппарат в Волховском районе Ленобласти. Падение обломков БПЛА зафиксировано вблизи деревни Бережки, в том числе, на территории компрессорной станции», — сказал чиновник.

Накануне губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти.

Ранее православный священник Евгений Шестопалов пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области, его ранило осколками в лицо.

Также сообщалось, то один человек погиб и двое пострадали после атаки украинских БПЛА в Твери. Обломок беспилотника попал в одну из квартир девятиэтажного жилого дома. Пострадавшие госпитализированы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше