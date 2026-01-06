Промышленный объект загорелся в Липецкой области после атаки БПЛА

Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание на промышленном объекте в Липецкой области. Об этом информировал губернатор региона Игорь Артамонов.
«После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал чиновник в Telegram-канале.
Накануне губернатор Дрозденко сообщил, что обломки БПЛА упали у компрессорной станции в Ленобласти.
Также сообщалось, то один человек погиб и двое пострадали после атаки украинских БПЛА в Твери. Обломок беспилотника попал в одну из квартир девятиэтажного жилого дома. Пострадавшие госпитализированы.
Ранее православный священник Евгений Шестопалов пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области, его ранило осколками в лицо. Сообщалось, что это уже не первое ранение, которое получил священнослужитель.