Промышленный объект загорелся в Липецкой области после атаки БПЛА

Артамонов: на пожаре после атаки БПЛА никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание на промышленном объекте в Липецкой области. Об этом информировал губернатор региона Игорь Артамонов.

«После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал чиновник в Telegram-канале.

Накануне губернатор Дрозденко сообщил, что обломки БПЛА упали у компрессорной станции в Ленобласти.

Также сообщалось, то один человек погиб и двое пострадали после атаки украинских БПЛА в Твери. Обломок беспилотника попал в одну из квартир девятиэтажного жилого дома. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее православный священник Евгений Шестопалов пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области, его ранило осколками в лицо. Сообщалось, что это уже не первое ранение, которое получил священнослужитель.

