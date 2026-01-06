Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВС РФ сорвали попытку ВСУ укрепить оборону у Садков

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские военные уничтожили до четырех боевых групп инженеров ВСУ, которые должны были укрепить оборону у Садков Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«На сумском направлении на позиции в район Садков командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попыталось перебросить инженерные подразделения для укрепления обороны. Вскрыты разведкой группировки “Север”, комплексным огневым поражением уничтожено до четырех боевых групп», — сказал собеседник агентства.