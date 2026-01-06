«На харьковском направлении расформирован один из батальонов иностранного легиона, действующий в районе Великого Бурлука. Личный состав передан в штурмовые подразделения 475-го отдельного штурмового полка и 3-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск. Военных подразделения массово переводят в группы штурмовиков из-за больших потерь на фронте.
Как сообщали в Минобороны России, в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Российские военные продолжают их уничтожение.