В Воронежской области остановлены поезда из-за повреждения на ж/д

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области. Об этом сообщает официальный новостной канал Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 3:02 на перегоне Евдаково — Сагуны Воронежской области была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов временно приостановлено», — сказано в сообщении.

В пути следования задержаны пассажирские поезда:

№ 482 Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт.

№ 20 Москва — Ростов.

№ 312 Воркута — Новороссийск.

№ 542 Москва — Адлер.

№ 216 Барнаул — Адлер.

№ 113 Краснодар — Москва.

№ 11 Анапа — Москва.

№ 251 Владикавказ — Санкт-Петербург.

№ 143 Кисловодск — Москва.

№ 125 Новороссийск — Москва.

№ 6343 Россошь — Лиски.

Максимальное время задержки составляет 3 часа 20 минут, уточнили в компании-перевозчике.

В настоящее время железнодорожники ведут восстановительные работы и делают все возможное для скорейшего возобновления движения. Работы по ликвидации последствий происшествия координирует созданный на ЮВЖД оперативный штаб.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).