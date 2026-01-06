В Воронежской области остановлены поезда из-за повреждения на ж/д

«Сегодня в 3:02 на перегоне Евдаково — Сагуны Воронежской области была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов временно приостановлено», — сказано в сообщении.
В пути следования задержаны пассажирские поезда:
№ 482 Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт.
№ 20 Москва — Ростов.
№ 312 Воркута — Новороссийск.
№ 542 Москва — Адлер.
№ 216 Барнаул — Адлер.
№ 113 Краснодар — Москва.
№ 11 Анапа — Москва.
№ 251 Владикавказ — Санкт-Петербург.
№ 143 Кисловодск — Москва.
№ 125 Новороссийск — Москва.
№ 6343 Россошь — Лиски.
Максимальное время задержки составляет 3 часа 20 минут, уточнили в компании-перевозчике.
В настоящее время железнодорожники ведут восстановительные работы и делают все возможное для скорейшего возобновления движения. Работы по ликвидации последствий происшествия координирует созданный на ЮВЖД оперативный штаб.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).