Над российскими регионами ночью уничтожили 129 украинских дронов

Кроме того, девять аппаратов были нейтрализованы над Смоленской областью, по семь над Курской и Пензенской областями, по шесть над Тверской областью и Республикой Башкортостан, по пять над Астраханской и Ростовской областями, четыре над Калужской, по два над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями.