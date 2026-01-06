Над российскими регионами ночью уничтожили 129 украинских дронов

«В период с 23.00 мск 5 января до 7.00 мск 6 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 29 из них были сбиты над Брянской областью, 15 над Белгородской, 13 над Ярославской, 10 над Новгородской.
Кроме того, девять аппаратов были нейтрализованы над Смоленской областью, по семь над Курской и Пензенской областями, по шесть над Тверской областью и Республикой Башкортостан, по пять над Астраханской и Ростовской областями, четыре над Калужской, по два над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями.
По одному дрону было уничтожено над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, Татарстаном и Крымом.