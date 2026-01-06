129 дронов ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России

Один вражеский дрон был ликвидирован над Крымом, 29 — над Брянской областью, 15 — над Белгородской, 13 — над Ярославской, 10 — над Новгородской, девять — над Смоленской, по семь беспилотников нейтрализовали над Курской и Пензенской областями, по шесть — над Тверской областью и Башкортостаном, по пять — над Астраханской и Ростовской областями, четыре — над Калужской, по два — над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями, еще по одному БПЛА были ликвидированы над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями и Татарстаном, перечислили в российском военном ведомстве.