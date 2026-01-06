Ричмонд
129 дронов ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотников над регионами России — в том числе один над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Один вражеский дрон был ликвидирован над Крымом, 29 — над Брянской областью, 15 — над Белгородской, 13 — над Ярославской, 10 — над Новгородской, девять — над Смоленской, по семь беспилотников нейтрализовали над Курской и Пензенской областями, по шесть — над Тверской областью и Башкортостаном, по пять — над Астраханской и Ростовской областями, четыре — над Калужской, по два — над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями, еще по одному БПЛА были ликвидированы над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями и Татарстаном, перечислили в российском военном ведомстве.

