Киевский режим атаковал Брянскую область, есть пострадавшие: подробности

Ранее KP.RU сообщил, что в новогоднюю ночь ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Следователи до сих пор продолжают работать на месте происшествия, собирая доказательства террористического акта. Недавно были обнаружены фрагменты вражеских беспилотников, с помощью которых киевский режим атаковал гражданское здание.