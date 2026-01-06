Ричмонд
Киевский режим атаковал Брянскую область, есть пострадавшие: подробности

В Брянской области из-за атаки ВСУ пострадало два человека.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим атаковал Брянскую область 6 января 2026 года. Два мирных жителя пострадали от удара дрона-камикадзе в деревне Подлесные Новоселки, получив осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Очередные подлые преступления ВСУ. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе деревню Подлесные Новоселки Севского района. В результате террористического удара по легковому автомобилю осколочные ранения получили два человека», — написал в своем Telegram-канале чиновник.

Губернатор рассказал, что пострадавшие сейчас доставлены в больницу, им оказывается помощь. Также Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее KP.RU сообщил, что в новогоднюю ночь ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Следователи до сих пор продолжают работать на месте происшествия, собирая доказательства террористического акта. Недавно были обнаружены фрагменты вражеских беспилотников, с помощью которых киевский режим атаковал гражданское здание.