Над Татарстаном сбили беспилотник

Над Татарстаном за минувшую ночь перехватили и уничтожили один беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны страны. Всего, по данным ведомства, дежурные средства ПВО над регионами России с 23 до 7 часов сбили 129 беспилотников.
29 БПЛА уничтожены над Брянской областью, 15 — Белгородской, 13 — Ярославской, 10 — Новгородской. Всего беспилотники сбивали над 21 регионом страны.
В Твери один человек погиб и двое пострадали после атаки украинских БПЛА. Речь идет о попадании обломка БПЛА в окно квартиры жилой девятиэтажки.
