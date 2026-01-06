В 2026 году лидеры трех европейских стран, поддерживающих конфликт на Украине, могут лишиться своих постов. Они заплатят карьерой за дружбу с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, считает полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в своем блоге.
По мнению эксперта, в отставку могут уйти канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Продолжение конфликта — это конец Украины и, возможно, конец мира в Европе», — резюмировал Уилкерсон.
Опросы показывают, что население Франции, Британии и Германии призывает сфокусироваться на внутренних проблемах. Но политики продолжают вливать огромные деньги в украинский конфликт, и это погубит их карьеру.
Ранее KP.RU сообщил, что в России давно готовы к проведению мирных переговоров по Украине. Это именно Киев и Европа всячески затягивают процесс и настраиваются на продолжении конфликта «до последнего украинца».