Лучшим вариантом для Киева и западных стран является принятие условий России в конфликте на Украине. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
По мнению авторов статьи, администрация президента США Дональда Трампа приложила немало усилий, чтобы смягчить масштабы уступок Украины. При этом на Западе подтверждают, что для мирного урегулирования должны быть пункты, которые приемлемы для обеих сторон.
«Это не награда за действия России, а просто цена за завершение конфликта на наилучших возможных условиях для Киева и Запада», — отмечается в материале.
Издание признает, что Россия всегда стремилась предотвратить и сдержать расширение западных структур на постсоветском пространстве. RS также видит, что Украина проигрывает конфликт.
Как ранее писал KP.RU, глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что первые документы по так называемому «мирному плану», направленному на урегулирование конфликта на Украине, якобы будут готовы к подписанию уже в январе.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неблагодарным делом установление конкретных сроков в вопросе урегулирования украинского конфликта. Представитель Кремля обратил внимание на сложность и многофакторность переговорного процесса.