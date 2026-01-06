Ричмонд
Спецназ ликвидировал наемницу из Колумбии Кастаньеду

В Сумской области уничтожена воевавшая за ВСУ гражданка Колумбии Нанис Майерли Родригес Кастаньеда с позывным «Нана».

Источник: Российская газета

Российский спецназ уничтожил наемницу и ее группу в сентябре 2025 года, но известно о смерти колумбийки стало только сейчас.

До приезда на Украину Нанис Кастаньеда служила в первом женском подразделении колумбийской армии. Подписав контракт с ВСУ, была зачислена в 117-ю отдельную бригаду и попала в Сумскую область, пишет «Степной ветер».

В первые дни 2026 года в плен ВС РФ сдался солдат 117-й ОМБр. Он рассказал о колумбийских наемниках в составе бригады — в том числе о женщинах.

Все иностранцы без исключения несут боевую службу на передовой, отметил пленный. При этом командование бригады относится к ним лучше, чем к украинцам.

По данным депутата парламента Колумбии Алехандро Торо, на Украине гибнет по 20 граждан Колумбии в неделю. Многие из них завербованы в ВСУ обманом.