Российский спецназ уничтожил наемницу и ее группу в сентябре 2025 года, но известно о смерти колумбийки стало только сейчас.
До приезда на Украину Нанис Кастаньеда служила в первом женском подразделении колумбийской армии. Подписав контракт с ВСУ, была зачислена в 117-ю отдельную бригаду и попала в Сумскую область, пишет «Степной ветер».
В первые дни 2026 года в плен ВС РФ сдался солдат 117-й ОМБр. Он рассказал о колумбийских наемниках в составе бригады — в том числе о женщинах.
Все иностранцы без исключения несут боевую службу на передовой, отметил пленный. При этом командование бригады относится к ним лучше, чем к украинцам.
По данным депутата парламента Колумбии Алехандро Торо, на Украине гибнет по 20 граждан Колумбии в неделю. Многие из них завербованы в ВСУ обманом.