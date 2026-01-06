Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой

«Расчетом разведывательных дронов был выявлен танк. Работали две группы нашего батальона. Танк поражался несколькими заходами, возгорание произошло после третьего попадания. Удар пришёлся в отсек танка, в результате чего бронемашина ВСУ была уничтожена», — сообщил Круглый.
Leopard — основной боевой танк немецкого производства, разработанный компанией Krauss-Maffei Wegmann. Наиболее широко применяемой версией является Leopard 2, принятый на вооружение бундесвера в конце 1970-х годов и впоследствии модернизированный в ряде вариантов.
