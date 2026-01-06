Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой

ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным Круглый.

Источник: AP 2024

«Расчетом разведывательных дронов был выявлен танк. Работали две группы нашего батальона. Танк поражался несколькими заходами, возгорание произошло после третьего попадания. Удар пришёлся в отсек танка, в результате чего бронемашина ВСУ была уничтожена», — сообщил Круглый.

Leopard — основной боевой танк немецкого производства, разработанный компанией Krauss-Maffei Wegmann. Наиболее широко применяемой версией является Leopard 2, принятый на вооружение бундесвера в конце 1970-х годов и впоследствии модернизированный в ряде вариантов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше