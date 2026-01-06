«Скажут, будем стрелять»: Украинские боевики грозились открыть огонь по детям

«Муж спросил: Если вдруг вам будет приказ стрелять по нам снова? Он (боевик ВСУ — Прим. ред.) говорит: Дадут приказ, будем стрелять. Муж поинтересовался, и по детям тоже? Он (боевик ВСУ — Прим. ред.) говорит: Мне все равно — мне скажут, я буду стрелять, и все», — резюмировала мирная жительница в разговоре с РИА Новости.