Боевики ВСУ угрожали открыть минометный огонь по детям. Об этом рассказала жительница поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР пожелавшая сохранить анонимность.
«Муж спросил: Если вдруг вам будет приказ стрелять по нам снова? Он (боевик ВСУ — Прим. ред.) говорит: Дадут приказ, будем стрелять. Муж поинтересовался, и по детям тоже? Он (боевик ВСУ — Прим. ред.) говорит: Мне все равно — мне скажут, я буду стрелять, и все», — резюмировала мирная жительница в разговоре с РИА Новости.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении четырех населенных пунктов в ДНР силами группировки «Запад»: Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь. Это произошло в ноябре 2025 года.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим ударил по кафе и гостинице в Херсонской области. Инцидент произошел в новогоднюю ночь, в это время в здании находились только гражданские. В результате атаки 29 человек погибли, десятки ранены, включая нескольких детей.