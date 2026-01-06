Ричмонд
В Воронежской области восстановили движение поездов

ВОРОНЕЖ, 6 янв — РИА Новости. Движение поездов в Воронежской области, которые были задержаны из-за повреждения ж/д путей обломками сбитого БПЛА, восстановлено, сообщили в управлении Юго-Восточной железной дороги.

По словам губернатора Александра Гусева, поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути. По данным ЮВЖД, были задержаны 10 пассажирских и один пригородный поезд.

«Движение поездов на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области восстановлено», — заявили в Telegram-канале управления Юго-Восточной железной дороги.

