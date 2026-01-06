Удар «Града» по позициям ВСУ в Запорожской области попал на видео

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о хороших темпах наступления российских войск в зоне специальной военной операции. В свою очередь, командующие группировками «Центр» и «Восток» доложили главе государства о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике и Гуляйполе в Запорожской области.