Удар «Града» по позициям ВСУ в Запорожской области попал на видео

Отмечается, что удар нанесли военнослужащие 35-й армии группировки «Восток». Его целью стали пункт временной дислокации и оборонительные позиции украинских войск.
На опубликованных Минобороны кадрах видно, как в неназванном населенном пункте последовательно происходит множество взрывов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о хороших темпах наступления российских войск в зоне специальной военной операции. В свою очередь, командующие группировками «Центр» и «Восток» доложили главе государства о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике и Гуляйполе в Запорожской области.