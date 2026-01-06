Ричмонд
Удар «Града» по позициям ВСУ в Запорожской области попал на видео

Российский расчет реактивной системы залпового огня «Град» нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале показало Министерство обороны России.

Отмечается, что удар нанесли военнослужащие 35-й армии группировки «Восток». Его целью стали пункт временной дислокации и оборонительные позиции украинских войск.

На опубликованных Минобороны кадрах видно, как в неназванном населенном пункте последовательно происходит множество взрывов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о хороших темпах наступления российских войск в зоне специальной военной операции. В свою очередь, командующие группировками «Центр» и «Восток» доложили главе государства о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике и Гуляйполе в Запорожской области.