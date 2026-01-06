Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Торецкое, Родинское, Волянское, Красноярское, Шилова, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.