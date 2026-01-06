Ричмонд
ВС России нанесли поражение местам хранения украинских дальних дронов

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Отмечается, что также поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 360 беспилотников самолетного типа, добавили в МО РФ.

