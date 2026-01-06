ВС России нанесли поражение местам хранения украинских дальних дронов

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что также поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 360 беспилотников самолетного типа, добавили в МО РФ.