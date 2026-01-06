«Ростех»: танки останутся главной ударной силой вопреки развитию дронов

В «Ростехе» утверждают, что боевые машины значительно улучшили свою защиту «с учетом боевого опыта» и что их использование стало более продуманным. Там также отметили, что в будущем для «бронетанковых “кулаков”» особую роль будут играть «не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами», включая средства РЭБ, ПВО и беспилотные системы.