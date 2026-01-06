В Башкирии выплаты контрактникам снова продлили на месяц

Кроме того, уточнены категории военнослужащих, которым положены выплаты. Теперь деньги положены тем гражданам России, которые заключили контракт в пункте отбора в Уфе для службы в Центральном военном округе. Также мера поддержки действует для иностранцев и лиц без гражданства, вступивших в Вооруженные силы РФ после 7 июля прошлого года. Сумма выплат составит 1 млн руб.