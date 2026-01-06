Ричмонд
ВС России в 2026 году уничтожили в Купянском районе 70 единиц техники ВСУ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Операторы БПЛА группировки «Запад» с 1 по 6 января уничтожили в Купянском районе до 70 единиц техники ВСУ, в том числе танки Т-72 и Т-64, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Всего с 1 по 6 января 2026 года операторами БПЛА войск беспилотных систем группировки “Запад” в Купянском районе Харьковской области уничтожено до 70 единиц техники и вооружения ВСУ, в том числе два танка, из них один Т-72 и один Т-64», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены две буксируемые пушки 2А36 «Гиацинт-Б», колесная самоходная гаубица 2С22 «Богдана», самоходная артиллерийская установка 2С1«Гвоздика», пушка-гаубица Д-20 и семь минометов.

Кроме того, расчеты ударных FPV-дронов поразили две станции РЭБ Kvertus и «Буковель», восемь боевых бронированных машин — четыре «Козак», три Humvee производства США и одну Senator канадского производства, 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, шесть автомобилей и два квадроцикла.

