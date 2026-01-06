«Запад» пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска

«Несмотря на продолжающиеся попытки противника накопить необходимое количество огневых средств для поддержки контратак штурмовых групп, они оперативно обнаруживаются и уничтожаются расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты войск беспилотных систем сократили до минимума цикл разведка-поражение цели. От засечки объекта до его поражения ударными БПЛА проходит несколько секунд, уточнили в МО РФ.
Также ведомство опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения бронетехники и артиллерийских систем ВСУ операторами войск беспилотных систем группировки «Запад» в зоне СВО в Купянском районе Харьковской области.