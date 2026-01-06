Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 60 жителей РФ погибли и более 300 пострадали от действий ВСУ за декабрь

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Почти 60 мирных жителей погибли в регионах РФ в результате действий ВСУ за декабрь, еще более 300 человек пострадали, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Источник: Reuters

«За декабрь 2025 года от действий ВСУ пострадали как минимум 367 мирных жителей: ранения получили 311 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 56 гражданских жителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник уточнил, что по сравнению с ноябрем выросло как число раненых, так и погибших — тогда было зафиксировано 300 пострадавших и 38 жертв.

«Рост числа убитых и травмированных мирных граждан от ударов ВСУ происходил на фоне активного обсуждения миротворческих инициатив американского президента Дональда Трампа и бесчисленных заявлений Зеленского о стремлении Украины к миру и прекращению войны», — подчеркнул посол.

Всего за декабрь ВСУ выпустили по российским гражданским объектам как минимум 14,9 тыс. боеприпасов. Наибольшее число обстрелов и атак БПЛА зафиксировано в Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше