Почти 60 жителей РФ погибли и более 300 пострадали от действий ВСУ за декабрь

«За декабрь 2025 года от действий ВСУ пострадали как минимум 367 мирных жителей: ранения получили 311 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 56 гражданских жителей», — написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник уточнил, что по сравнению с ноябрем выросло как число раненых, так и погибших — тогда было зафиксировано 300 пострадавших и 38 жертв.
«Рост числа убитых и травмированных мирных граждан от ударов ВСУ происходил на фоне активного обсуждения миротворческих инициатив американского президента Дональда Трампа и бесчисленных заявлений Зеленского о стремлении Украины к миру и прекращению войны», — подчеркнул посол.
Всего за декабрь ВСУ выпустили по российским гражданским объектам как минимум 14,9 тыс. боеприпасов. Наибольшее число обстрелов и атак БПЛА зафиксировано в Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.