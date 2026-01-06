Почти 60 жителей РФ погибли и более 300 пострадали от действий ВСУ за декабрь

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Почти 60 мирных жителей погибли в регионах РФ в результате действий ВСУ за декабрь, еще более 300 человек пострадали, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.