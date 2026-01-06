Ричмонд
Боевая работа подразделений войск БПС в зоне СВО. Видео

МО РФ показало кадры боевой работы операторов войск беспилотных систем в зоне спецоперации.

Расчет FPV-дронов группировки «Запад» воздушным тараном уничтожил тяжелый боевой квадрокоптер R-18 ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Также операторы БПЛА поразили наземный робототехнический комплекс и технику с живой силой ВСУ.

Операторы БПЛА группировки войск «Север» разнесли ДРГ противника в Харьковской области.

Расчеты ударных БПЛА группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ, ликвидировав технику и личный состав противника в Запорожской области.

Дроноводы «Южной» группировки войск сорвали две ротации и уничтожили пункты управления БПЛА противника в ДНР.

Операторы беспилотников группировки войск «Днепр» сбили дроны противника в воздухе, а также поразили бронетехнику и личный состав на земле.

