Военнослужащий из Камышина Игорь Блинов погиб в ходе СВО

Житель Волгоградской области с честью выполнил свой воинский долг.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о гибели еще одного жителя Волгоградской области в ходе специальной военной операции. При исполнении воинского долга пал уроженец города Камышина Игорь Блинов. Как сообщают официальные источники, военнослужащий мужественно защищал Родину и до конца оставался верен присяге. Игорь Блинов с честью выполнил все поставленные перед ним боевые задачи, проявив стойкость и отвагу.

Администрация и жители региона скорбят вместе с семьей павшего воина. Родным и близким Игоря Блинова выражают глубокие и искренние соболезнования в связи с тяжелой и невосполнимой утратой.