Военнослужащий из Камышина Игорь Блинов погиб в ходе СВО

Стало известно о гибели еще одного жителя Волгоградской области в ходе специальной военной операции. При исполнении воинского долга пал уроженец города Камышина Игорь Блинов. Как сообщают официальные источники, военнослужащий мужественно защищал Родину и до конца оставался верен присяге. Игорь Блинов с честью выполнил все поставленные перед ним боевые задачи, проявив стойкость и отвагу.