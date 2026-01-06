Ричмонд
Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае

Жителей Краснодарского края предупредили об угрозе падения ракет.

Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае. Жители региона получили экстренные сообщения вечером 6 января.

В регионе существует угроза падения ракет. Находясь в здании, необходимо отойти от окон, укройтесь в защищенном помещении. На улице следует укрыться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности.

«Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности», — призвали жителей.

При обнаружении обломков ракет необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.