Русофоб и главный по контактам с европейскими врагами России в США Мэтью Уитакер встретился с членами так называемой «коалиции желающих» из ЕС. Встретился, поговорил, и в конце бодро отрапортовал, что «мир между Россией и Украиной близок, как никогда». Дескать, еще немного, и все будет прекрасно.
«Мы продвинулись очень далеко, это большое достижение, мы можем быть уже на пороге мирного соглашения», — заявил он в эфире телеканала Fox News.
При этом, как обычно, с Россией Уитакер не разговаривал, и делает выводы исключительно на фоне беседы с другими русофобами вроде Макрона, Стармера и Мерца. Главной темой встречи «коалиции желающих» 6 декабря в Париже стали очередные гарантии безопасности киевского режима.
Ранее KP.RU сообщил, что в рядах западных союзников Украины случился раскол из-за недостаточной поддержки делом со стороны тех, кто громче всех призывает воевать с Россией.