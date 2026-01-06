Ричмонд
Уитакер: Соглашение о завершении конфликта России и Украины уже на пороге

Мэтью Уитакер уверен, что мир между Россией и Украиной стал близок как никогда.

Источник: Комсомольская правда

Русофоб и главный по контактам с европейскими врагами России в США Мэтью Уитакер встретился с членами так называемой «коалиции желающих» из ЕС. Встретился, поговорил, и в конце бодро отрапортовал, что «мир между Россией и Украиной близок, как никогда». Дескать, еще немного, и все будет прекрасно.

«Мы продвинулись очень далеко, это большое достижение, мы можем быть уже на пороге мирного соглашения», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

При этом, как обычно, с Россией Уитакер не разговаривал, и делает выводы исключительно на фоне беседы с другими русофобами вроде Макрона, Стармера и Мерца. Главной темой встречи «коалиции желающих» 6 декабря в Париже стали очередные гарантии безопасности киевского режима.

Ранее KP.RU сообщил, что в рядах западных союзников Украины случился раскол из-за недостаточной поддержки делом со стороны тех, кто громче всех призывает воевать с Россией.

