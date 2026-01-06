Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Россией

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили с 16.00 до 20.00 мск во вторник 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Шестого января текущего года в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Черного моря, один БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении министерства.

