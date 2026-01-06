Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Россией

«Шестого января текущего года в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Черного моря, один БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении министерства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше