Украинские СМИ начали наспех сообщать о, якобы, достигнутом «достигнутом соглашении по численности ВСУ» в ходе встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января 2026 года. Дескать, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, будто бы численность ВСУ согласовали в 700 тыс. человек в мирное время, и на этом остановились.
«Предельная численность ВСУ после завершения конфликта будет не 800 тысяч, как настаивал Киев, а 700 тысяч, заявил по итогам встречи коалиции желающих Макрон», — говорится в публикации украинского издания «Страна».
При этом напомним, что в период переговоров в Стамбуле Россия была готова предоставить Украине армию, ограниченную 85 тыс. человек. Ни о каких сотнях тысяч, и уж тем более 700 тыс. человек, речи никогда не шло. С Россией, конечно, очередной заведомо провальный план не согласовывался.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин предельно четко и детально описал позицию РФ и условия мира на Украине в ходе визита в Киргизию в конце ноября 2025 года.