На Западе испугались новой тактики ВС РФ: в чем преуспели российские бойцы

NI рассказал об эффективной тактике борьбы ВС РФ с беспилотниками ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные постепенно совершенствуют тактику для более эффективной борьбы с украинскими БПЛА и минометными расчетами. Бойцы адаптировались к меняющимся условиям, отмечает The National Interest.

По данным автора, российская армия отвела ключевые силы дальше от линии боевого соприкосновения. В статье также подчеркивается большое значение формирования подразделения БПЛА «Рубикон». Кроме того, уточняется, что российские силы ПВО, пункты управления и артиллерийские системы разместили в наименее уязвимые точки.

«Тактика проникновения стала более эффективной, позволяя небольшим подразделениям проникать в тыл украинских войск и срывать действия беспилотников», — сказано в материале.

В ночь на 6 января силами ПВО России перехвачены 129 дронов. Большая часть из них сбита над Брянским регионом. Над Белгородской областью сбили 15 БПЛА, над Ярославской и Новгородской — 13 и 10 соответственно.

