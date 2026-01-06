Силы ПВО перехватили 23 украинских беспилотника над регионами РФ за три часа

Российские силы ПВО продолжают отражать атаки ВСУ. Вечером 6 января над территорией РФ перехватили 23 украинских дрона. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
Как сказано в материале, все беспилотники сбиты в течение трех часов. Их уничтожили в период с 20:00 до 23:00. В том числе, дроны ликвидированы над акваторией Азовского моря.
«Уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 — над территорией Белгородской области, 7 — над территорией Республики Крым, 2 — над акваторией Азовского моря, 2 — над акваторией Черного моря, 1 — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.
Между тем ВС России освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север», кроме того, за сутки 3−4 января уничтожили до 140 украинских солдат, подразделения «Запада» — 180, подразделения «Южной» группировки — 180.