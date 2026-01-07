Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NI: Россия выработала новую тактику по борьбе с беспилотниками ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Россия учла опыт и выработала более эффективную тактику по борьбе с украинскими дронами. Об этом сообщил американский журнал The National Interest (NI).

Источник: AP 2024

«В течение 2025 года Россия адаптировалась. Важную роль сыграло создание беспилотного соединения “Рубикон”. Артиллерия, системы ПВО и центры управления были перемещены за пределы досягаемости большинства систем ближнего боя и размещены под плотной защитой радиоэлектронной борьбы», — говорится в материале.

Отмечается, что стратегическая модернизация стала возможной благодаря быстрому развитию возможностей РФ в области беспилотников, в том числе в подготовке пехоты к противодействию дронам и улучшению ПВО ближнего действия. Нехватка личного состава ВСУ и расширение зоны поражения БПЛА снижает гибкость Украины в реагировании на изменения тактик ВС РФ, подчеркнул NI.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше