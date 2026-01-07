Рэй Макговерн отметил, что стороны также должны заключить ряд соглашений. По его мнению, документ будет включать создание буферной зоны. Кроме того, Киеву «неизбежно» запретят вступать в НАТО.
«Я думаю, мы увидим финальную развязку, когда у ВСУ закончатся войска, и будет достигнута одна из ключевых целей России», — указал Рэй Макговерн.
По версии Responsible Statecraft, лучшим вариантом для Киева является принятие условий России. Как пишет СМИ, администрация президента США якобы «приложила немало усилий, чтобы смягчить масштабы уступок Украины».
