Расчеты БПЛА «Центра» уничтожили блиндажи ВСУ у Красноармейска

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожили укрепленные блиндажи противника на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” уничтожили укрепленные блиндажи формирований ВСУ вместе с живой силой противника на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря мастерству военнослужащих и несмотря на помехи систем РЭБ противника, операторы ударных дронов успешно нанесли огневое поражение по выявленным целям.

«Прямые попадания привели к разрушению блиндажей и уничтожению живой силы ВСУ», — добавили там.

