Расчеты БПЛА «Центра» уничтожили блиндажи ВСУ у Красноармейска

«Расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” уничтожили укрепленные блиндажи формирований ВСУ вместе с живой силой противника на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря мастерству военнослужащих и несмотря на помехи систем РЭБ противника, операторы ударных дронов успешно нанесли огневое поражение по выявленным целям.
«Прямые попадания привели к разрушению блиндажей и уничтожению живой силы ВСУ», — добавили там.