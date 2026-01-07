САУ «Пион» сорвала перегруппировку ВСУ на северском направлении

«Получив координаты, артиллеристы молниеносно навели орудие и произвели выстрел по цели. В результате прямого попадания была уничтожена группа пехоты противника, пытавшаяся укрепить свои оборонительные рубежи», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что действия артиллеристов позволили сорвать планы ВСУ по перегруппировке, обеспечив тем самым благоприятные условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки.
«Отправляем противнику 110 килограммов чугуна — прилетает хорошо. Долговременные оборонительные сооружения орудие разносит хорошо. В основном работаем мы в контрбатарейной борьбе. Когда прилетает по противнику, в радиусе 50 метров ничего живого не остается. Артиллерия — Бог войны», — рассказал командир дивизиона с позывным Оскар о боевой работе.