САУ «Пион» сорвала перегруппировку ВСУ на северском направлении

«Отправляем противнику 110 килограммов чугуна — прилетает хорошо. Долговременные оборонительные сооружения орудие разносит хорошо. В основном работаем мы в контрбатарейной борьбе. Когда прилетает по противнику, в радиусе 50 метров ничего живого не остается. Артиллерия — Бог войны», — рассказал командир дивизиона с позывным Оскар о боевой работе.